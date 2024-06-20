Организаторы рассказали, как бард Сергей Никитин провел детский конкурс в Москве

Заподозренный в поддержке ВСУ бард Сергей Никитин оказался в жюри детского конкурса в Москве, а также наградил победителей, просто пройдя в киноклуб «Эльдар», где проводилось мероприятие, по билету. Об этом представители площадки рассказали Regnum.

По словам заместителя художественного руководителя киноконцертного зала Елены Гурко, артист пришел на конкурс, купив билет. При этом на сцену Никитин залез без приглашения.

«На сцену его не приглашали, он поднялся из зрительного зала самостоятельно для награждения одного победителя фестиваля, исполнившего песню Никитина», — рассказала представитель кинозала.

В то же время в «Эльдаре» отказались комментировать многочисленные снимки с мероприятия, на которых бард сидит за столом жюри, а также раздает награды победителям.

Напомним, детский конкурс состоялся 9 июня в киноклубе «Эльдар». Во время него Никитин вместе с бардом Олегом Митяевым объявлял со сцены победителей и вручал им награды. При этом клуб, где проходило мероприятие, относится к бюджетным культурным учреждениям.

Ранее композитор Григорий Гладков назвал скандального барда Сергея Никитина гением.