Собирал цветы и не удержался: Родригез упал со сцены на глазах у зрителей

Ведущий Тимур Родригез упал со сцены в шоу «Новая Фабрика звезд», собирая цветы. Кадры с инцидентом публикует Telegram-канал «Звездач».

Певец и телеведущий собирал цветы, которые протягивали поклонники участницы шоу «Новая Фабрика звезд» Нонны Еганян. Он хотел помочь передать букеты, так как девушка была в большом и неудобном платье с крыльями.

Тимур потянулся за цветами и в какой-то момент оступился. Люди в зале ахнули от удивления. Но звезда поспешил всех успокоить и заявил, что не пострадал.

«Со мной все в порядке, это просто цветы тяжелые. Оставьте меня здесь! Почему все цветы только у Баскова и Нонны? Оставьте цветы мне!» — высказался певец.

Ранее мы писали о том, что шоумена Гарика Мартиросяна исключили из членов жюри «Новой Фабрики звезд». Это временное решение, так как он является дядей участницы Нонны Еганян. Отстранение связали с тем, чтобы исключить предвзятость в шоу.

При этом сам Гарик в марте раскритиковал племянницу. Тогда ему не понравилось выступление девушки с рэпером ST. Они исполнили песню «Луи Луи». В какой-то момент девушка забыла текст.

Также стало известно, как певица Наталия Гулькина упала в Петрозаводске. Это случилось во время ее сольного концерта. Артистка зацепилась каблуком за накидку.