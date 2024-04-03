Мартиросяна исключили из числа судей «Новой Фабрики звезд»

Шоумен и комик Гарик Мартиросян покинет судейское кресло шоу «Новая Фабрика звезд». Причиной этому стали родственные связи юмориста с одной из участниц.

Как пояснила генеральный директор «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева, Мартиросяна временно отстранили от обязанностей судьи, чтобы исключить предвзятости в шоу. Она сказала «фабрикантам» не рассчитывать на его помощь.

Юморист подтвердил информацию о своем временном уходе. Он планирует все же вернуться на шоу и «привезти гостинцы».

«Не чувствуйте друг в друге конкурентов, потому что вы сами конкурируете с собой. Расти надо!», — цитирует ведущего «Вокруг ТВ».

Отметим, что в шоу принимает участие племянница шоумена Нонна Еганян.

Реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» выходит на телеканале ТНТ с начала марта. Его ведущими стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич.

Ранее Гарик Мартиросян заявил, что его не зажгла песня племянницы на «Фабрике звезд». Подробнее читайте здесь.

По последним данным, Нонну Еганян и Александра Круга номинировали на вылет в проекте.