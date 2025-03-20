Собчак станцевала на камеру и получила новую порцию критики от 8-летнего сына

Журналистка Ксения Собчак после критики 8-летнего сына Платона в адрес ее танцев в соцсетях записала новый видеоролик, в котором посмеялась над претензиями наследника и подвигалась под музыку.

На кадрах 42-летняя «блондинка в шоколаде» в черном брючном костюме с атласным воротником и красным боа из перьев надевает наушники и слушает слова сына: «Я тебя никогда не прощу за то, что ты закачала в TikTok. Ты сама видела, как ты там танцуешь?»

После этого начинает играть музыка, и Собчак радостно пританцовывает в такт.

«Получается, записала дисс на сына?» — подписала ролик в своем Telegram-канале Ксения.

При этом она также показала видеоролик и самому Платону, а также опубликовала аудиозапись с его комментарием.

«Просто нет слов.. я сейчас в обморок упаду. Никогда не ожидал, что после этих слов ты это сделаешь. Ад. Все, мама, тебе хана», - прокомментировал 8-летний Платон новый танец знаменитой мамы.

Напомним, Ксения Собчак в 2016 году родила сына Платона в браке с актером Максимом Виторганом. В 2019 году пара рассталась.

Ранее Ксения Собчак показала в личном блоге, как провела отпуск на горнолыжном курорте Куршевель. Она поделилась кадрами с вечеринки, на которой веселилась вместе с рэпером Тимуром Юнусовым, известным под псевдонимом Тимати.

Также Собчак рассказала о будущем 8-летнего Платона. По словам звездной мамы, наследник обладает техническим складом ума, обожает математику и добивается успехов на школьных олимпиадах.