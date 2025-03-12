Ксения Собчак после критики 8-летнего сына станцевала с Тимати в Куршевеле

Журналистка Ксения Собчак проводит отпуск на горнолыжном курорте Куршевель. Она поделилась кадрами с вечеринки, на которой веселилась вместе с рэпером Тимуром Юнусовым, известным под псевдонимом Тимати.

В личном блоге Собчак опубликовала видеоролик, снятый на танцполе одного из ночных клубов в Куршевеле. Рядом с ней стоял Тимати в темной футболке с принтом и солнечных очках.

Знаменитости, у которых ранее был конфликт, давно забыли обиды и решили повторить свой знаменитый танец из клипа 2006 года на песню «Потанцуй со мной».

«Потанцуй со мной» двадцать лет спустя», — пошутила Собчак.

Ранее Ксения Собчак подверглась критике со стороны 8-летнего сына Платона. Мальчик заявил, что ему показали «позорный» танец матери в соцсетях. Он заявил, что никогда не простит родительницу за то, что она творит, а также подчеркнул, что не хочет позориться из-за ее танцев.