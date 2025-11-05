Ксения Собчак пошутила над Екатериной Мизулиной после новости о свадьбе в Донецке. Журналистка высказалась о прошедшем торжестве в Telegram-канале.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина узаконили отношения в ЗАГСе Донецка. Знаменитости отказались от традиционных свадебных образов, отдав предпочтение сдержанным и повседневным. В личном блоге супруга Ярослава опубликовала видео с церемонии бракосочетания, во время которой они обменялись кольцами и дали друг другу клятву.

Увидев ролик, Ксения Собчак решила пошутить над молодоженами. Журналистка иронично поинтересовалась, кто главный в семье: Ярослав или Екатерина.

«Интересует другое: Екатерина Дронова или Ярослав Мизулин?» — высказалась она.

