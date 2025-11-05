Стас Садальский поздравил Собчак с 44-летием, назвав «хамкой» и «клоунессой»

Стас Садальский поздравил Ксению Собчак с 44-летием, назвав «хамкой» и «клоунессой». Актер обратился к журналистке в соцсети.

5 ноября Ксения Собчак отметила 44-летие. Садальский, знакомый с именинницей, посвятил ей праздничный пост, сопроводив его старым снимком. Актер вспомнил о достижениях отца и матери Ксении и заявил, что она не подвела родителей.

«В семье, где отец читал лекции в Сорбонне, а мать — кандидат исторических наук, хамка родиться может. Дура — никогда», — высказался Стас.

По словам актера, Собчак нельзя назвать «тургеневской девушкой» из-за вспыльчивого характера, и в этом он видит главную особенность журналистки, отличающую ее от других.

«Она у нас такая одна. Клоунесса? Хамка? Безусловно! Но с мозгами», — заявил Садальский.

Стас не скрывает, что восхищен умственными способностями журналистки и ее самопиаром. Он вспомнил, как Ксения устроила выставку собственной поношенной обуви, которая, на его удивление, была востребована у публики.

«Другим пиарщикам у нее поучиться бы», — резюмировал актер.

На данный момент журналистка не отреагировала на его обращение.

