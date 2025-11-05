Ксения Собчак назвала комплимент фигуре от ретушера «лучшим подарком» на 44-летие. Журналистка показала скриншот переписки с сотрудником в Telegram-канале.

5 ноября Ксения Собчак отметила день рождения. В честь 44-летия знаменитость опубликовала праздничный пост, сопроводив его пляжными снимками. Как оказалось, у именинницы возникли разногласия с ретушером по поводу порядка публикации фото. Собчак хотела, чтобы первым был кадр в накидке и шляпе, а ее сотрудник настаивал на фотографии в купальнике. По словам специалиста, Ксения прекрасно получилась на снимке, и ему не пришлось его фотошопить.

«Я вас даже не худил! Там вам будто 26. Это очень круто!» — написал ретушер.

Получив комплимент, Собчак прислушалась к мнению сотрудника. Ксения с шуткой написала, что его сообщение стало «лучшим подарком на др».

Также журналистка поблагодарила всех, кто поздравил ее.

«Спасибо всем за поздравления и подарки! Кстати, о подарках. Если не можете подарить мне такую фразу, то хотя бы остановитесь с картинами — стены в доме уже официально везде закончились», — высказалась знаменитость.

