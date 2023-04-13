«Со временем поймут»: названа главная ошибка Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле, уехавших из РФ

После февраля 2022 года многие звезды отечественного шоу-бизнеса экстренно покинули территорию РФ. Речь идет про Веру Брежневу, Светлану Лободу, Аллу Пугачеву, Лайму Вайкуле и многих других знаменитостей. Произошедшее поделило всех артистов на два лагеря: пока одни отмалчиваются и никак не комментируют ситуацию, другие — охотно обсуждают судьбу эмигрантов. В новом интервью для издания aif.ru своим мнением поделился и Михаил Шуфутинский.

По словам певца, он никого не осуждает, поскольку у каждого человека есть различные причины для отъезда. Однако ему очень жаль, что среди его коллег есть те, кто так поступил. Особенно Михаил посочувствовал эмигрантам, перебравшимся в Америку. Артист убежден: это не та страна, в которой сейчас можно искать благополучие.

«Когда кормушку отодвинули, а цепь остается такой же длины, то можно и не дотянуться. Со временем многие поймут, что совершили ошибку», — резюмировал Шуфутинский.

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