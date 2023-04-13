passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
11:01, 13 апреля 2023
1 мин.

Худоба и глубокие морщины: в Сети обеспокоены состоянием тяжелобольного Игоря Крутого

Худоба и глубокие морщины: в Сети обеспокоены состоянием тяжелобольного Игоря Крутого

Фото: Starface.ru

Игорь Крутой уже долгое время радует поклонников своим творчеством на сцене. Мужчине 68 лет, но, несмотря на возраст, он не собирается уходить на пенсию и завершать карьеру музыканта. Не мешает работе Крутого даже его неизлечимый недуг. Речь идет про сахарный диабет, из-за которого он сел на жесткую диету и стал терять в весе. На днях в Сети появилось новое фото композитора, которое крайне встревожило публику. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Недавно Игорь Николаев поделился снимком с юбилейного вечера Винокура. На нем запечатлены только самые близкие друзья артиста: Буйнов и Крутой. Фолловеры не смогли не заметить, как изменилась внешность композитора. По мнению публики, Игорь все сильнее становится похож на пенсионера. Он очень сильно похудел, а на его лице появились глубокие морщины.

К слову, несмотря на заболевание, Крутой ведет активный образ жизни. Мужчина играет в теннис, занимается на беговой дорожке, то есть делает все, чтобы поддерживать свое здоровье.

Худоба и глубокие морщины: в Сети обеспокоены состоянием тяжелобольного Игоря Крутого

Фото: Из профиля Instagram* Николаева (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее мы писали о том, что Игорь Николаев впервые вышел в свет после госпитализации. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой стало известно, что происходит с карьерами Валерия Меладзе и Дианы Арбениной в РФ. Об их ситуации высказались промоутеры и заявили: «Врагов видят повсюду». Что именно они хотели сказать — узнаете в этой статье.

Новости партнеров
О чем говорят