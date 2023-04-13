Худоба и глубокие морщины: в Сети обеспокоены состоянием тяжелобольного Игоря Крутого

Игорь Крутой уже долгое время радует поклонников своим творчеством на сцене. Мужчине 68 лет, но, несмотря на возраст, он не собирается уходить на пенсию и завершать карьеру музыканта. Не мешает работе Крутого даже его неизлечимый недуг. Речь идет про сахарный диабет, из-за которого он сел на жесткую диету и стал терять в весе. На днях в Сети появилось новое фото композитора, которое крайне встревожило публику. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Недавно Игорь Николаев поделился снимком с юбилейного вечера Винокура. На нем запечатлены только самые близкие друзья артиста: Буйнов и Крутой. Фолловеры не смогли не заметить, как изменилась внешность композитора. По мнению публики, Игорь все сильнее становится похож на пенсионера. Он очень сильно похудел, а на его лице появились глубокие морщины.

К слову, несмотря на заболевание, Крутой ведет активный образ жизни. Мужчина играет в теннис, занимается на беговой дорожке, то есть делает все, чтобы поддерживать свое здоровье.