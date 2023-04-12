«Спасибо, что ушла»: почему звездные коллеги не ждут возвращения в РФ Аллы Пугачевой

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Несмотря на то, что артистка год назад оборвала все связи с нашей страной, публика ее по-прежнему вспоминает. И причиной этого являются не только провокационные высказывания певицы, но и рассуждения звезд шоу-бизнеса о судьбе Аллы Борисовны. В беседе с kp.ru Лолита также поспешила поделиться своими мыслями.

По словам Милявской, она рада, что Пугачева ушла на пенсию. Дело в том, что артистка давно заглядывалась на басиста Куликова, но он соглашался на сотрудничество только с исполнительницей хита «Арлекино». Однако все изменилось после ее отъезда в Израиль: тогда мужчина остался не при делах. Лолита решила не только спасти его карьеру, но и заполучить долгожданный трофей.

«Спасибо любимой и дорогой Алле Пугачевой, что она ушла на пенсию! Благодаря ей у меня теперь есть Толик», — высказалась Милявская.

Ранее пользователи Сети активно обсуждали похудевшую Лолиту. Рассматривая ее фото в нижнем белье, фолловеры заметили странный шрам на животе певицы. После этого все подумали, что она перенесла липосакцию. Артистка поспешила внести ясность и прокомментировала свое преображение. Высказывание Лолиты читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Кристина Орбакайте рассекретила планы эмигрировавшей Пугачевой накануне ее 74-летия. Знаменитость заявила: «Алла будет петь». Подробности смотрите в этой статье.