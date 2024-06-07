«Со мной это никак не связано»: Ильюхина раскрыла, почему не исполнит роль в продолжении «Ворониных»

Актриса Мария Ильюхина рассказала, что не появится в новом сезоне «Ворониных» не по своей вине. Девушка в разговоре с Super вновь прокомментировала скандал с участием в продолжении популярного проекта, где раньше исполняла роль дочери главных героев.

Журналисты поинтересовались у Марии, что за конфликт произошел с ней и группой. Но она опровергла различные слухи. Она заявила, что может «только догадываться», что именно произошло у стороны, связанной с сериалом.

«Со мной это никак не связано или с моими профессиональными качествами. <…> У меня вообще никакого конфликта не было. У людей что там было, я не знаю». – заявила девушка.

Молодая актриса призналась, что уже «пережила» эту ситуацию и на данный момент ей «все равно».

Ранее Ильюхина резко ответила Водонаевой, назвавшей ее «обезьяной с гранатой». Бывшая участница проекта «Дом-2», а ныне активная блогерша Алена Водонаева заявила, что после скандала с «Ворониными» Марии закрыт путь в кино. Девушка не стала молчать об этой ситуации.

Также стали известны подробности состояния неизлечимо больной певицы Селин Дион. Она дала откровенное интервью, для которого снялась в изменившемся виде и объяснила, почему больше не может петь.