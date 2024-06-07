«Тебя душат»: страдающая от неизлечимой болезни Селин Дион рассказала, почему не поет

Исполнительница Селин Дион заявила, что во время пения чувствует приступы удушья. Знаменитость продолжительное время страдает от неизлечимой болезни, которая сильно сказалась на ее внешности, сообщает People.

В новом интервью певица не стала скрывать своего лица и рассказала подробности заболевания. Напомним, что звезда страдает от синдрома мышечной скованности. На кадрах женщина была при макияже, но пользователи Сети все равно заметили изменения на ее лице. Она выглядела тревожной и еще более похудевшей.

Дион призналась, что во время пения испытывает боль.

«Такое ощущение, что тебя душат», — объяснила она.

Отмечается, что синдром мышечной скованности является редким и быстро прогрессирующим заболеванием, которое не поддается лечению. Артистка оставила сцену из-за диагноза и пока не выступает на публике, но продолжает выходить в свет.

Ранее мы писали о том, что 55-летняя певица Селин Дион снимет фильм о своем редком заболевании. Она сама рассказала об этом фанатам. Артистка признавалась, что ей потребовалась много времени для того, чтобы научиться жить с этим недугом. Она назвала пережитые годы «настоящим испытанием».

Также стало известно о том, что певица Маша Распутина хочет вернуться на сцену. Она заявила о возобновлении концертной деятельности и записи новых песен.