«Люди хотят хайповать»: Ильюхина резко ответила Водонаевой, назвавшей ее «обезьяной с гранатой»

Актриса Мария Ильюхина отреагировала на слова блогера Алены Водонаевой о том, что теперь после скандала с сериалом «Воронины» путь в большое кино ей закрыт. Как выяснилось, сама молодая знаменитость так не считает. По ее мнению, экс-звезда «Дома-2» просто «хайпует» на этой теме.

Напомним, что разборки вокруг популярного ситкома начались после того, как создатели объявили о подготовке нового проекта – «Костя-Вера». Тогда стало известно, что все актеры вернулись к своим ролям, кроме Ильюхиной – экранной дочери главных героев. Выяснилось, что ее заменили на Карину Орлову, и это стало большим ударом для Марии.

Разгорелся скандал, в котором бывшую Машу Воронину практически никто из коллег не поддержал. Ополчились на нее и люди, которые никак не причастны к сериалу. Например, Алена Водонаева. Она назвала Ильюхину «обезьяной с гранатой» и отметила, что теперь ее карьера в кино не продвинется.

«Я понимаю, что люди хотят хайповать на этой теме, конечно же. И мне просто становится все равно, что пишут», - заявила Мария Voice.

По мнению молодой актрисы, Водонаева не права, так как она не сделала ничего плохого. Ильюхина считает, что она просто высказала свою позицию и при этом никого не оскорбляла, а с ней поступили некрасиво.

Ранее Мария Ильюхина резко высказалась в адрес экранной мамы из «Ворониных» Екатерины Волковой.