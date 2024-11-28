«Одни влюбляются в человека, а другие — в актера»: почему 47-летний Бурунов не может создать семью

47-летний Сергей Бурунов объявил о расставании с возлюбленной. Актер сравнил разрыв с «маленькой смертью» и заметно похудел. Психолог Дамиан Синайский считает, что Сергей не может обрести личное счастье из-за особенности профессии.

«Сергей в силу профессии живет одновременно в разных реальностях, порой радикально противоречивых и очень сложных. Как социальная личность, он — любящий сын, преданный друг, обаятельный «герой-любовник». А как актер, Сергей постоянно живет ролями множества личностей и персон. И именно здесь происходит расщепление его личности. Характер Сергея, как социальной личности, и его же характер, как актерской личности, это две огромные разницы. Посчитайте, сколько характеров у Сергея в бытовой жизни и сколько характеров в кадре или на сцене. Сергей-человек и Сергей-актер одновременно живут в разных мирах-реальностях», — высказался эксперт.