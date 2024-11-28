«Одни влюбляются в человека, а другие — в актера»: почему 47-летний Бурунов не может создать семью
© Starface.ru
47-летний Сергей Бурунов объявил о расставании с возлюбленной. Актер сравнил разрыв с «маленькой смертью» и заметно похудел. Психолог Дамиан Синайский считает, что Сергей не может обрести личное счастье из-за особенности профессии.
«Сергей в силу профессии живет одновременно в разных реальностях, порой радикально противоречивых и очень сложных. Как социальная личность, он — любящий сын, преданный друг, обаятельный «герой-любовник». А как актер, Сергей постоянно живет ролями множества личностей и персон. И именно здесь происходит расщепление его личности. Характер Сергея, как социальной личности, и его же характер, как актерской личности, это две огромные разницы. Посчитайте, сколько характеров у Сергея в бытовой жизни и сколько характеров в кадре или на сцене. Сергей-человек и Сергей-актер одновременно живут в разных мирах-реальностях», — высказался эксперт.
«Любимые женщины Бурунова теряются, где их Сережа? Одни влюбляются в человека, а другие — в актера. Да и сам Сергей, порой, не может до конца осознать, с какой из женщин он настоящий и подлинный, а с какой — вымышленный, играет роль героя. Выход есть всегда. Можно посоветовать агенту актера найти для него хорошего специалиста, который бы «прокачал» его внутренние компетенции, у него отсутствует целостность личности. И поэтому мощный потенциал как талантливого человека у Сергея не реализован. Очевидно, у актера множество детских психологических травм. Он очень тяжело переживал уход из жизни своей мамы. Есть что проработать. И тогда Сергей сможет решить два главных в своей жизни запроса: сыграть персонажей Чехова или Достоевского, о чем мечтает каждый актер, и встретить женщину, которую он ищет всю жизнь», — резюмировал психолог.
Дамиан Синайский