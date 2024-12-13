«У всех есть свои слабости»: Петренко впервые заговорил о многомиллионном долге перед Климовой

Актер Игорь Петренко впервые рассказал про многомиллионный долг перед Екатериной Климовой. Об этом стало известно в эфире шоу «Москва 24».

В начале года долг Игоря по алиментам превышал 9 млн рублей. По данным СМИ, актер старается понизить сумму задолженности и уже выплатил Екатерине 5 млн. Петренко считает, что из-за скандала его образ «положительного человека» разрушился. Он обратился к поклонникам и заявил о слабостях, которые есть у всех.

«Насыщенная жизнь у меня. Мы же люди публичные. Кто-то задается целью и смотрит официальную информацию о должниках. Вроде, у меня создается образ положительного человека, а оказывается, что я не такой. Но мы все люди живые, у всех есть свои слабости, хорошее, плохое. Это и есть жизнь. Все что ни делается — к лучшему», — высказался артист.

Игорь добавил, что в жизни немало трудностей, с которыми он справляется при помощи семьи. По мнению актера, все «падения» оставили след в его судьбе и преподнесли урок.

«У меня были и падения, и взлеты, какие-то потери, приобретения. Все это оставило свой уникальный след. Это все — моя школа, моя жизнь», — резюмировал Игорь.

Ранее 18-летний сын Екатерины Климовой от Петренко дебютировал на сцене «Современника». Подробности читайте в этой новости.