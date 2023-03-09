«Снова в начале пути»: после новости об ограблении в Израиле Максим Галкин* сделал заявление

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уже долгое время не живет в России. Год назад вместе со своей семьей юморист перебрался в Израиль и там строит новую жизнь. Поговаривают, это удается ему с трудом, и все дело в том, что концерты комика не пользуются спросом за границей. Кроме того, на днях по Сети распространился слух об ограблении виллы знаменитости на внушительную сумму денег. Несмотря на то, что Пугачева опровергла эту новость, остальные коллеги посчитали: отрицание инцидента связано с нежеланием звездной семьи говорить о пережитой трагедии. На фоне всех этих событий супруг Аллы Борисовны написал странный пост, который вызвал немало вопросов.

Так, телеведущий поделился архивным снимком и интригующе его подписал: «В актерской профессии каждый вечер, выходя из-за кулис на сцену, ты снова в начале пути».

К слову, возлюбленному Пугачевой удалось произвести впечатление на фолловеров, поэтому многие из них поспешили его поддержать в начинаниях. «Новый путь — новые возможности, новые друзья и новые достижения. Попутного вам ветра», — написали пользователи Сети.

Ранее Алена Жигалова подтвердила факт ограбления виллы Аллы Пугачева на 500 миллионов долларов. Журналистка смело заявила: «Певица лукавит». В качестве доказательства своей правоты она привела некоторые аргументы. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой адвокат Алешкин объяснил, почему эмигрировавшая звездная пара никогда не сможет продать свой замок в деревне Грязь. Высказывание эксперта читайте здесь.