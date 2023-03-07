«Пугачева лукавит»: что на самом деле произошло с виллой певицы в Израиле

Алла Пугачева уже больше года проживает со своей семьей в Израиле, но, несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. На прошлой неделе появилась информация об артистке, которая никого не оставила равнодушным. Так, сообщалось о том, что на виллу Аллы Борисовны напали и вынесли из нее все драгоценные вещи. После подобной новости кто-то стал злорадствовать, а кто-то посочувствовал Примадонне отечественной эстрады. Резонанс получился настолько большой, что знаменитость даже вышла на связь и опровергла все слухи об инциденте. Правда, некоторые представители шоу-бизнеса считают, что Пугачева лукавит.

Журналистка Жигалова всегда считалась своей в светской тусовке, вот почему она знает больше, чем все остальные. Именно Алена в новом шоу на YouTube-канале заявила о том, что Алла Борисовна скрывает от публики правду. Сотрудница СМИ заявила: ограбление виллы было на самом деле. Кроме того, Жигаловой известна даже сумма ущерба, которая оценивается в 500 миллионов долларов.

«Здесь Пугачева лукавит, и что там произошло, рассказывать не хочет», — сообщила журналистка.

Также в своем заявлении Алла Борисовна опровергла даже новости о том, что у нее в принципе имеется недвижимость в Израиле. Жигалова вновь подловила артистку на лжи.

«А что она там делала 20 лет назад, когда только вышла замуж за Киркорова? На этой вилле они проводили свой медовый месяц», — резюмировала Алена.

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