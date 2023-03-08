Черная метка: почему Галкин* и Пугачева никогда не смогут избавиться от замка в Грязи

После отъезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ) начались бурные обсуждения будущего знаменитого замка в деревне Грязь. За это время каких только слухов не появлялось. Говорили даже, что из звездной недвижимости собираются сделать «аттракцион». Однако сделка не состоялась. Якобы покупатель пытался снизить цену, а Примадонна не уступала. Теперь же по последним данным нашелся новый желающий приобрести особняк. Причем по полной стоимости в миллиард рублей.

Подтверждений этому пока не появлялось, а тем временем эксперты считают, что новости вновь фейковые. Звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что продажа замка практически невозможна по нескольким причинам. Во-первых, как уже говорилось ранее, это своеобразный дизайн, который делался специально под хозяев, а также расположение. С учетом этих факторов миллиард рублей – это слишком большая цена.

Во-вторых, такую внушительную сумму вывести за границу будет крайне проблематично. Тем более при нынешних ограничениях все эти активы рискуют остаться в России. И последняя и главная причина – это так называемая «черная метка». Замок, как известно, принадлежит по документам вовсе не Пугачевой, а ее супругу, а он признан иноагентом.

«Из-за этой черной метки с ним вряд ли кто-то будет связываться. Ведь по новому закону, любой человек, который вступает в финансовые отношения с иноагентом, может быть признан аффилированным лицом. А это мина замедленного действия, которая рискует обернуться большими проблемами для граждан РФ», - объяснил Андрей Алешкин.

Из-за всех этих факторов артисты вряд ли когда-нибудь смогут избавиться от своей недвижимости в России. Эксперт считает, что самым лучшим решением в этой ситуации будет оставить замок детям. И пусть они уже в будущем решают, что с ним делать.

Ранее появились новости об ограблении особняка Аллы Пугачевой в Израиле. Сама Примадонна позже опровергла эту информацию, однако ей поверили не все. Журналистка Алена Жигалова рассказала, почему считает, что певица «лукавит».

*(Признан иноагентом на территории РФ)