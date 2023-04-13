Снова скрыла живот: в Сети обсуждают беременность Натальи Подольской после ее выхода в свет

Наталья Подольская и Владимир Пресняков считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе почти 20 лет и за это время успели стать многодетными родителями. Недавно публика начала подозревать супругу музыканта в новой беременности, особенно слухи об интересном положении Подольской укрепились после того, как Владимир публично заговорил о желании стать отцом дочери. На днях состоялся светский вечер, на котором все внимание было вновь приковано к Наталье. Об этом сообщает издание «Экспресс газета».

Звездное семейство посетило премьеру фильма «Вызов». На красной дорожке Подольская появилась в необычном платье: она выбрала наряд в пестрых цветах с многочисленными воланами. Завершила знаменитость образ алыми лодочками. Увидев фотографии с мероприятия, пользователи Сети стали обсуждать супругу Владимира.

Так, подписчики предположили, что таким способом Подольская захотела отвлечь внимание от своего округлившегося живота. По их мнению, воланы и яркое платье лучше всего помогают девушкам скрыть беременность на ранних сроках.

К слову, на данный момент ни Владимир, ни Наталья никак не реагировали на домыслы публики.

Ранее мы писали о том, что Подольская подарила на юбилей Преснякову стриптиз. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой пользователи Сети выразили беспокойство за состояние тяжелобольного Игоря Крутого. На новом снимке композитора хорошо заметно, что на его лице появились глубокие морщины, а сам он прилично похудел.