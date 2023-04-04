«От себя и друзей»: Наталья Подольская подарила на юбилей Владимиру Преснякову стриптиз

Наталья Подольская и Владимир Пресняков считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе почти 20 лет, и за это время они успели стать счастливыми родителями. Несмотря на долгий брак, журналисты продолжают приписывать им развод и многочисленные измены со стороны певца. Артисты никак не реагируют на подобные домыслы и лишь уверяют публику: залог их крепкого союза заключается во взаимоуважении. Однако, как недавно выяснилось, не только это помогает поддерживать супругам былую любовь.

Ни один брак не продержится долго без страсти. Об этом в очередной раз напомнила Подольская. Дело в том, что недавно ее супруг отметил юбилей и Наталья подарила Владимиру стриптиз.

«Я решила подарить ему стриптиз — мужской и женский. От себя, и от друзей», — цитирует певицу издание Газета.Ru.

Напомним, что это не все сюрпризы, которые певица преподнесла Преснякову. В этом сезоне мужчина занимает кресло наставника в проекте «Голос». В честь дня рождения Владимира Подольская приняла участие в слепых прослушиваниях шоу, чем очень удивила своего избранника.

Ранее Владимир Пресняков заявил, что они с супругой мечтают о рождении дочери. Вот почему он рассчитывает в скором времени вновь ощутить радость от отцовства. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Богомолов обвинил Собчак в неразумном потреблении и заявил, что зарабатывает в разы меньше супруги. Как выяснилось, у звездной пары нередко возникают конфликты на финансовой почве.