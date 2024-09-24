Снизила ценник в 2 раза, но оставила коньяк: Глюкоза обновила райдер после лечения

Певица Глюкоза после лечения оставила в райдере элитный коньяк и снизила ценник в 2 раза — до 2,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В распоряжение источника попал обновленный райдер певицы, в котором остались коньяк, фрукты, нарезка, мед и печенье. Также артистка требует, чтобы в гримерке не было камер и посторонних и оплатили перелет, ВИП-зал, элитную машину и боевой комплект охранников. Технический райдер составляет 700 тыс. рублей.

В свою очередь, Глюкоза обещает исполнить старые хиты, несмотря на протесты Максима Фадеева.

Напомним, после скандала в Красноярске певица увеличила прайс до 5 млн. Поговаривают, она прошла лечение от алкоголизма.

На данный момент команда Глюкозы не комментировала новый райдер.

Ранее 38-летняя певица Глюкоза сменила псевдоним после скандала в Красноярске. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Глюкоза назвала дату возвращения на сцену.