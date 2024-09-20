38-летняя певица Глюкоза сменила псевдоним после скандала в Красноярске. Артистка удивила новым именем в соцсети.

Поклонники обратили внимание, что Telegram-канал певицы стал называться по-другому. Вместо привычного псевдонима появилась подпись «Glukoza». Является ли смена имени попыткой решить скандал с Максимом Фадеевым — неизвестно. Сама артистка не комментировала произошедшие изменения.

Напомним, что летом 2024 года знаменитость угодила в скандал в Красноярске. Певица вышла на сцену, нервно дергаясь и трогая свое тело. После этого она столкнулась с критикой россиян. Фадеев также осудил знаменитость и пригрозил лишить ее псевдонима.

Ранее певица Глюкоза назвала дату возвращения на сцену. Подробности читайте в этой новости.

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