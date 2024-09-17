Певица Глюкоза назвала дату возвращения на сцену

Певица Глюкоза, на время ушедшая в тень после скандала в Красноярске, намекнула на возвращение на сцену. Это может произойти 27 сентября – такую дату артистка оставила в соцсетях.

«27.09, Глюкоза, ветер, музыка», - написала она, не уточнив, что именно произойдет в этот день.

Интернет-пользователи полагают, что 27 сентября выйдет новый трек Глюкозы, а возможно, полноценный альбом.

«Ждем», «Любимая вернулась», - пишут в Сети.

Напомним, после скандального выступления в Красноярске Глюкоза выступила лишь однажды – на фестивале в Баку. Певец Шура сообщал, что родные отправили певицу в рехаб. Сама исполнительница это опровергала.

В июле Глюкоза выступила в Красноярске в неадекватном состоянии. Позже артистка объяснила, что переживает трудный период в жизни: умерла ее любимая бабушка, столкнулась с предательством со стороны бывшего продюсера.