НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 сентября 2024, 21:37
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Певица Глюкоза назвала дату возвращения на сцену

Певица Глюкоза намекнула на возвращение на сцену 27 сентября.
Певица Глюкоза назвала дату возвращения на сцену

© Starface.ru

Певица Глюкоза, на время ушедшая в тень после скандала в Красноярске, намекнула на возвращение на сцену. Это может произойти 27 сентября – такую дату артистка оставила в соцсетях.

«27.09, Глюкоза, ветер, музыка», - написала она, не уточнив, что именно произойдет в этот день.

Интернет-пользователи полагают, что 27 сентября выйдет новый трек Глюкозы, а возможно, полноценный альбом.

«Ждем», «Любимая вернулась», - пишут в Сети.

Напомним, после скандального выступления в Красноярске Глюкоза выступила лишь однажды – на фестивале в Баку. Певец Шура сообщал, что родные отправили певицу в рехаб. Сама исполнительница это опровергала.

В июле Глюкоза выступила в Красноярске в неадекватном состоянии. Позже артистка объяснила, что переживает трудный период в жизни: умерла ее любимая бабушка, столкнулась с предательством со стороны бывшего продюсера.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Глюкоза. Наталья Ионова
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певица