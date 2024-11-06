Снизила ценник на 2 млн: озвучен новый гонорар разведенной Веры Брежневой

Певица Вера Брежнева снизила ценник на корпоративы до 6 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, после развода Вера стала активнее брать заказы от россиян на частные выступления за границей. Также артистка снизила ценник на 2 млн: теперь за свое выступление она будет получать 6 млн. Кроме того, певица отказалась от номеров на украинском языке. За 40–50 минут Вера поприветствует на русском языке и исполнит все хиты «ВИА Гры», которые исполняла в «золотом составе».

Брежнева приезжает на мероприятия с командой из 12 человек. Артистка летает бизнес-классом и проживает в люксовых номерах. В ее гримерке должны быть цикорий, орехи, сухофрукты, хлебцы, фрукты и ягоды.

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