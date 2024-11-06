Думает, что находится в тюрьме: у рэпера Гуфа начались галлюцинации

У 45-летнего рэпера Гуфа (Алексея Долматова) начались галлюцинации в рехабе. Артисту кажется, что он находится в тюрьме, а не на лечении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Алексей Долматов просит, чтобы его освободили. Рэпер лежит в одноместной палате и жалуется на одиночество. У него отобрали телефон, а близким запретили посещения.

В конце октября у рэпера началась ломка из-за отмены веществ: он пытался сбежать из клиники и постоянно нажимал на кнопку тревоги.

Ранее сообщалось, что рэпера Гуфа поместили в палату с металлическими решетками. Подробности читайте в этой новости.

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