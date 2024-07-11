«Сможет вложить силы в артистку»: в Сети обсуждают тайного покровителя Алсу

Продюсер Алена Козырева заявила, что у певицы Алсу есть влиятельный покровитель. Об этом сообщает Экспресс газета.

В мае 2024 года стало известно о разводе Алсу и Яна Абрамова. По мнению продюсера, расставание с мужем пойдет на пользу певице и поможет ей вернуться на сцену. Алена убеждена, что после развода карьера Алсу пойдет в гору.

«К сожалению, подобные события всегда сопровождаются шумом», — пояснила эксперт.

Более того, продюсер считает, что у певицы есть влиятельный покровитель, который также поспособствует ее возвращению. По мнению Алены, «солидный человек» вложит силы и энергию в артистку и выведет на новый уровень.

«Уверена, у Алсу много поклонников и среди них найдется солидный человек, кто точно сможет вложить свои силы и энергию в артистку», — резюмировала Алена.

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