«Непонятно, для чего мы работаем»: Тодоренко и Топалов рассказали, почему улетели с детьми из России

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что они с мужем Владом Топаловым и двумя сыновьями улетели из России. Звездная семья решила провести отпуск на Мальдивах.

Знаменитость вышла на связь в соцсетях и показала себя, а также супруга с колясками. Влад выглядел уставшим, а дети спали. Регина отметила, что недавно вернулась из Китая, но уже отправилась в путешествие в другое место. По словам женщины, ее «голова еще не успела вернуться». Кроме того, она пожаловалась, что работа отнимает у нее все силы.

«У меня, честно, не было сил куда-либо отправляться после командировки. Непонятно, для чего и для кого тогда мы с мужем работаем, если после работы лежим как овощи», – поделилась Тодоренко.

При этом телеведущая призналась, что семья является для нее большим мотиватором. Поэтому они собрались и отправились отдыхать, несмотря на долгий перелет.

Напомним, что звезда экрана счастлива в браке с певцом, за которого вышла замуж в 2018 году. Буквально через несколько недель после торжества у них родился первенец. Первого малыша Регина рожала в больнице, а вот во второй раз выбрала домашние роды. Многие пользователи Сети осуждали ее за такой выбор, но Тодоренко сделала так, как посчитала нужным. Более того, ее мужу пришлось согласиться с супругой, хоть он и является сторонником традиционной медицины.

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