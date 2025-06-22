«Смотрю на его фотографию и мечтаю»: 79-летняя Лариса Рубальская влюбилась в Niletto

79-летняя Лариса Рубальская влюбилась в молодого артиста.

Поэтесса раскрыла, что положила глаз на певца, выступающего под псевдонимом Niletto. Оказалось, что Рубальскую впечатлил артист во время их личной встречи на съемочной площадке. Писательница не стала скрывать, что даже хотела с ним спеть дуэтом.

«Ну вообще-то это бывало неоднократно. А я влюбилась в NILETTO, мне так бы хотелось спеть с ним песню дуэтом. Вы знаете, у меня однажды была когда-то съемка, вот он приходил. Я смотрю на его фотографию и мечтаю, что у нас что-то когда-то с ним… Вообще мечтаю о безответной любви», — призналась она в шоу «Секрет на миллион».

Однако поэтесса подчеркнула, что из-за возраста ей не стоит мечтать и заглядываться на молодых симпатичных мужчин. Но благодаря ее невзаимной любови у нее появляется вдохновение на написание новых песен.

«Мне же нужно страдать. Вот я же реалист и понимаю, что мне уже много лет. Хочу страдать! Вот выбрала себе NILETTO, как объект моей неразделенной любви», — заявила Рубальская.

Ранее мы писали о том, что Niletto впервые рассказал об отношениях с возлюбленной.

Также сообщалось, что бывший муж Полины Гагариной тайно женился на 24-летней актрисе.