«Я искал плохую девочку»: Niletto впервые рассказал об отношениях с возлюбленной

Певец Niletto впервые вышел на публику со своей возлюбленной Екатериной и рассказал об отношениях. Они появились в выпуске шоу Comedy Club.

Знаменитость признался, что не был изначально настроен на серьезность.

«Я искал плохую девочку, но нашел девочку, которую полюбил, — заявил артист.

Вместе с Павлом Волей программу вела Ольга Бузова. Она спросила, как часто певец ходит в спортзал, и даже попросила показать мышцы. Молодой человек нашел, как выйти из ситуации.

«Разрешение нужно спрашивать у девушки Екатерины», – ответил он.

Избранница рэпера ушла от ответа, но зато поделилась подробностями своей жизни. Она вспомнила, как познакомилась с любимым.

«Я из города Серова. Я фотограф. Мы познакомились в соцсетях. Данил мне написал: «Ты очень красивая», — цитирует ее E1.ru.

Niletto признался, что был очарован девушкой. Это был первый официальный выход пары, но до этого их замечали вместе на мероприятиях. Звезда редко показывает девушку в соцсетях, а она делится романтичными кадрами.

Ранее Niletto заявил, что алкоголь и сигареты в райдере предназначены для его команды.