Бывший муж Полины Гагариной тайно женился на 24-летней актрисе.

Петр Кислов больше сыграл свадьбу с Яной Зориной. Девушка, которая раньше училась у него актерскому мастерству, младше своего избранника на девятнадцать лет. Однако пара свои отношения не афишировала. Свадьба состоялась еще прошлым летом.

На данный момент Петр проживает вместе со своей женой в загородном доме. Теперь супруги задумаются о пополнении в семье.

«Хотелось бы дочку, но будет парень — мы же не скажем, что нет», — признался Петр в шоу «Ты не поверишь!».

Напомним, что в у Кислова этот брак стал третьим: ранее он был женат сначала на Анастасии Макеевой, а затем на Полине Гагариной, с которой он прожил три годе. В браке с артисткой у них родился сын Андрей, которому сейчас 17 лет. Бывшим супругам удалось сохранить нормальные отношения после развода. Они поддерживают общение ради сына.

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