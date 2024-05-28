«Смотрелось смешно»: фаворит шоу «ВИА Суперстар» ответил на критику Аллегровой

Фаворит шоу «ВИА Суперстар» Сергей Рогожин заявил о странном судействе Ирины Аллегровой. Певец отреагировал на скандал в беседе с PROZVEZD.

Ирина Аллегрова осудила звезд, которые перепели ее хиты на шоу «ВИА Суперстар». Досталось и фавориту проекта, исполнившего трек «Я тучи разведу руками». Сергей отметил, что у певицы было странное судейство.

«У нее своя деревня в голове. Ее история оценочная исходит из устоявшегося клише. Ира — очень специфическая», — высказался артист.

По мнению Сергея, Аллегрова появилась на ТВ «со злым выражением лица». Певец отметил, что это выглядело смешно и «не очень». Он посоветовал коллеге контролировать себя.

«Было ощущение, что Ира злится, как-то не очень добра. Потому что многих участников проекта она обсуждала довольно странным образом и, на мой взгляд, со злым выражением лица. Это смотрелось, честно говоря, смешно», — высказался Рогожин.

О подробностях скандала на шоу читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 41-летний телеведущий Дмитрий Шепелев стал продюсером собственного проекта.