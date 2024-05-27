«Для меня это неприемлемо»: Ирина Аллегрова разнесла исполнителей, перепевших ее хиты

Ирина Аллегрова осудила звезд, которые перепели ее хиты в шоу «ВИА Суперстар». Об этом сообщает Kp.ru.

Накануне вышел очередной выпуск программы «ВИА Суперстар», в котором знаменитости перепевали песни Ирины Аллегровой. Певица стала одним из членов жюри — она выходила на связь со студией сразу после выступлений артистов.

Большинство коллективов не смогли порадовать певицу. Так, одними из тех, кто получил от Аллегровой низший балл, стала группа «Форум», члены которой спели песню «Я тучи разведу руками».

«Для меня это неприемлемо. Может я консерватор, но у меня были случаи, когда рэперы перепевали парочку моих песен, и это было очень круто. Когда что-то меняется или переделывается, оно должно быть лучше, а не хуже», — прокомментировала номер певица.

Не понравилась Аллегровой и перепевка песни «Не обернусь» от ВИА «Лейся, песня». Коллектив получил ноль баллов от звезды.

«Мне не нравится, что исполнение и стиль музыки не соответствуют друг другу. Плюс полнейшее непонимание, о чем артист поет», — заявила она.

Группа «Стрелки», которая исполнила хит «Свадебные цветы» также не получила от Аллегровой ни одного балла.

Ранее мы писали о том, что Игорь Николаев высказался о возвращении 72-летней Ирины Аллегровой на сцену.