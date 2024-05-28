41-летний телеведущий Дмитрий Шепелев стал продюсером собственного проекта. Об этом сообщает Kp.ru.

С мая 2024 года Дмитрий стал ведущим шоу «Свидание с прицепом». Шепелев продюсирует проект, в котором помогает одиноким родителям наладить личную жизнь. Особенностью передачи является то, что ребенок сам выбирает пару для мамы или папы. Героями первых выпусков стали Анфиса Чехова и Маша Малиновская с сыновьями.

Как сообщает источник, идея шоу принадлежит Шепелеву. В 2023 году он прошел курс по бизнес-продюсированию.

Помимо этого, Дмитрий развивает карьеру на ТВ. С сентября 2023 года он ведет семейное шоу «В кругу друзей» и подкасты про искусственный интеллект и отношения отцов и детей.

Также Шепелев востребован как ведущий светских мероприятий.

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