«Смогу ли я его любить»: Подольская рассказала о главном страхе Преснякова спустя годы брака

Сестра-двойняшка певицы Натальи Подольской приняла участие в шоу «Секретный артист». Об этом стало известно из пресс-релиза телеканала «Пятница!», попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

Совсем скоро на ТВ покажут новые выпуски «Секретного артиста». Гости передачи должны по внешности и голосу угадать, родственник какого артиста выступает на сцене. На этот раз перед публикой выступила Юлиана Подольская, сестра-двойняшка Натальи. Юлиана младше сестры всего на 2 минуты. По словам певицы, только двойняшки и близнецы могут по-настоящему понять друг друга.

«Мой муж Володя Пресняков спустя много лет брака признался, что волнуется, смогу ли я любить его так же сильно, как люблю Юлю», — рассказала Подольская об опасениях мужа.

Напомним, что Юлиана не связана с миром шоу-бизнеса и живет за границей. В отличие от сестры, она никогда не мечтала о сцене.

Ранее певица Наталья Подольская поделилась секретами крепкого брака. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что жена звезды «Слова пацана» Рузиля Минекаева пожаловалась на фанатов под окном. По ее словам, поклонники мешают спать семье и, в первую очередь, ребенку.