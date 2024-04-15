«Просто невозможно»: супруга Рузиля Минекаева обратилась к его фанатам

Азиза Минекаева, супруга актера Рузиля Минекаева, пожаловалась в социальных сетях на фанатов известного супруга. По ее словам, поклонники не дают ей и ребенку спать по ночам.

Азиза опубликовала гневный пост в своем Telegram-канале Aziza Minekaeva. Она написала, что ночью фанаты ее супруга, ставшего популярным после съемок в сериале «Слово пацана», собрались под окнами квартиры.

По словам Миннекаевой, поклонники не давали спать ей и ее маленькому ребенку. Крики продолжались на протяжении часа. В подтверждение сказанному девушка выложила аудиозапись, на которой слышен шум.

«Так уже продолжается на протяжении часа. Просто невозможно», — заключила Азиза.

Ранее Рузиль Минекаев рассказал о планах на второго ребенка. По словам молодого артиста, пока что речи о пополнении семейства не идет.