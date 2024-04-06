«У всех есть недостатки»: Наталья Подольская раскрыла секрет крепкого брака

Певица Наталья Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым уже более 10 лет. Причем история отношений артистов насчитывает уже 20 лет. В беседе с aif.ru знаменитость поделилась секретами крепкого брака.

По словам Натальи Подольской, ее мудрость и умение не замечать мелочи в поведении мужа в браке позволяют поддерживать благоприятный климат в семье.

«Что же касается климата в семье, мама иногда удивляется моей мудрости в браке. Был такой эпизод. Володя не умеет выбрасывать за собой яблочные огрызки, обертки от конфет. Мы были на кухне, что-то валялось, и мама сказала: „Ну неужели сложно выбросить фантик?“ Я беру бумажку, выбрасываю и отвечаю: „Мама! Он так много в нашей жизни сделал, что может себе позволить ее не выбросить. Выброшу я“», — поделилась Наталья Подольская.

Супруга Владимира Преснякова отметила, что в семейной жизни, как и в работе, важно уметь идти на компромисс.

«У всех есть недостатки — кто-то раскидывает носки, кто-то не выключает за собой свет, кто-то не выбрасывает огрызки. Компромиссы необходимы везде — и в работе, и в семье», — подчеркнула певица.

Наталья Подольская призналась, что супруг в свою очередь всегда уступает ей на сцене, когда они выступают вместе.

«На сцене Вова идет мне навстречу. Раньше он задавал вопрос, в каком цвете я буду. Я отвечала: „Дорогой, это неважно — главное, ты будь в черном“. Сейчас уже не спрашивает, а просто надевает черное, когда мы выступаем вместе», — рассказала артистка.

Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. У супругов два сына — восьмилетний Артемий и трехлетний Иван.

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