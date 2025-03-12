СМИ все-таки не врали? Жена Евгения Петросяна погасила часть долга за ЖКУ

Жена Евгения Петросяна заплатила 128 тысяч за ЖКУ спустя неделю после новости о долгах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Татьяна Брухунова заплатила 128 тысяч рублей квартплаты за недвижимость в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках. При этом за ней по-прежнему числятся два долга — 179 тысяч рублей за капремонт и 7 тысяч за коммунальные услуги.

Как утверждает источник, долг за капремонт у Брухуновой копится с 2023-го и вырос с 113 до 179 тысяч за два года. Фонд капитального ремонта подавал на неё в суд за неуплату.

Примечательно, что сама Татьяна отрицала новость о долгах.

Ранее Татьяна Брухунова собралась судиться со стилистом, обвинившим ее в безвкусице. Подробности читайте в этой новости.

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