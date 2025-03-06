Татьяна Брухунова собралась судиться со стилистом, обвинившим ее в безвкусице. Жена Евгения Петросяна прокомментировала слова модного эксперта в соцсети.

Звездный стилист Омар Байрамов сделал обзор образа Татьяны. Эксперт указал, что у нее дорогие вещи, которые не украшают внешность и «накидывают десятки лет». Также Омар обвинил ее в отсутствии вкуса и попробовал подсчитать, сколько стоят наряды знаменитости. Увидев публикацию, Татьяна пришла в ярость. Она назвала Омара «псевдостилистом» и пригрозила ему судом.

«Прошу пожаловаться на эту публикацию. К псевдостилистам я отношусь с пониманием, но, когда оценочное мнение сформировано так, что требует повестки в суд, терпеть не хочется! Человек не разбирает образ, а ведет подсчет, сколько что стоит. И ведь не стремно человеку себя так подставлять», — высказалась она.

Примечательно, что стилист ответил Татьяне и пригрозил ей встречным иском, если та не прекратит «травлю».

«Когда правда глаза колет. Кто еще «псевдо». Лучше оплати коммуналку, а не устраивай травлю. А то сама будешь в суде отвечать», — написал Омар.

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