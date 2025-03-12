Собчак и жена Ефремова опровергли новости о том, что у него язва желудка

Жена актера Михаила Ефремова опровергла информацию о том, что у него появились новые проблемы новые проблемы со здоровьем.

Напомним — ранее в Сети появилась информация о том, что у Ефремова, отбывающего наказание за вождение в пьяном виде и ДТП, в результате которого погиб челоек, диагностировали язву желудка. Это якобы стало одним из факторов, которые позволили его адвокатам подать на УДО.

Журналистка Ксения Собчак связалась с супругой актера. Та не подтвердила данные сообщения.

«Журналисты пишут всякую [ерунду] - не читайте — они из головы придумывают. Он, слава Богу, не в больнице. Но у него действительно ухудшилась астма его и ХОБЛ (но это и логично, находясь почти 5 лет там), в больницу он ездил несколько раз (не сейчас, раньше, потому что надо было купировать острые приступы», — привела Собчак ее слова в своем Telegram-канале.

Жена Ефремова также подчеркнула, что надеется на условно-досрочное освобождение мужа.

Ранее мы писали о том, что спрос на деревянные поделки Михаила Ефремова резко вырос после новостей о возможном УДО.