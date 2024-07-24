Смеялась и называла себя патриотом: как прошло судебное заседание по делу Блиновской

Блогерша Елена Блиновская заявила, что находится в СИЗО из-за подруги. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

24 июля Мосгорсуд продлил арест Елены до 19 августа. Во время заседания блогерша смеялась, посылала близким воздушные поцелуи и называла себя патриотом. Кроме того, Блиновская заявила, что находится в СИЗО из-за подруги Виктории, с которой отмечала Новый год. Знаменитость пришла в суд в платье в цветочек за 100 тысяч рублей.

Адвокаты Елены предлагали отпустить ее домой «волевым решением». По их словам, у блогерши не было умысла не платить налоги, а в проблемах с законом виноваты люди, которым она доверилась. Также адвокаты отметили, что у Блиновской 3 обвинения, и срок давности по одному из них истек.

Ранее находящаяся в СИЗО Блиновская выплатила ФНС 80 млн рублей от миллиардного долга. Подробности читайте в этой новости.

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