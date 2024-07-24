Ян Абрамов сменил адвоката для развода и раздела имущества с Алсу

Бизнесмен Ян Абрамов сменил адвоката для развода и раздела имущества с певицей Алсу. Он нанял Александра Добровинского, который еще недавно представлял интересы артиста Филиппа Киркорова в суде с Любовью Успенской.

Источник рассказал изданию StarHit: «Не успел отгреметь один процесс — с Филиппом Киркоровым и Любой Успенской, как адвокат Александр Добровинский вступил в новое не менее громкое дело — развод Алсу и Яна Абрамовых. В этом деле адвокат Александр Добровинский будет представлять интересы Яна Абрамова».

По информации собеседника, первое слушание с участием Добровинского в качестве адвоката Абрамова состоится 26 июля.

Звездный защитник ранее выиграл суд над Успенской. В пользу Киркорова удалось взыскать почти 280 тыс. рублей.

Успенская после этого заявила, что Киркоров заплатил адвокатам «по квитанции» 1 млн рублей. Она добавила, что певцу не стоило с ней связываться. Интересы певицы, в свою очередь, представляла звездный адвокат Елена Сенина.