Блогер Елена Блиновская погасила часть миллиардного долга перед ФНС: сколько еще осталось

Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более, чем на 80 миллионов рублей. По информации Life.ru, ей осталось отдать 1,213 млрд рублей.

По данным источника, неделю назад задолженность «королевы марафонов» составляла 1,296 млрд рублей. Но за эти дни она уменьшилась на 83,3 млн. В итоге долг Блиновской перед налоговой на данный момент составляет 1 213 406 865 рублей.

Напомним, что юристы блогера заявляли, что 220 млн рублей были ошибочно засчитаны в сумму долга. Адвокат даже подал жалобу, но суд отказался уменьшать сумму, все осталось без изменений.

Ранее мы писали о том, что муж Елены Блиновской служит под селом Урожайное и возит боекомплекты на передовую. При этом он рискует попасть под обстрел. Также сообщалось, что находящегося в зоне СВО мужа блогера могут признать банкротом. По данным СМИ, у супруга Елены долг в 7 млн 636 тыс. рублей.

Кроме того, стало известно о долгах основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Оказалось, что после своей смерти, которая произошла в 2018 году, мужчина оставил долги на более чем 1,6 млрд рублей.