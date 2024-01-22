«Смешно»: известный продюсер высказалась о критике Пугачевой

Продюсер Нателла Крапивина назвала певицу Аллу Пугачеву «скифским золотом». Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на YouTube-канал знаменитости.

В личном блоге Крапивина встала на защиту уехавшей из РФ Пугачевой. По ее словам, критики унижают себя, совершая едкие высказывания в адрес певицы. Также Нателла отметила, что в далеком прошлом многие недоброжелатели «вздрагивали, когда слышали шорох шин приближающегося авто Аллы Борисовны». Однако теперь они «сидят в эфирах и поносят» знаменитость. Крапивина заявила, что ей смешно наблюдать за происходящей ситуацией.

«Смешно, когда какие-то знакомые из шоу-бизнеса начинают сквернословить в отношении Аллы Пугачевой, которая абсолютное скифское золото», — высказалась экс-продюсер Светланы Лободы.

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