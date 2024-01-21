«Роковая женщина»: в бойкоте Филиппа Киркорова обнаружили след Пугачевой

В бойкоте Филиппа Киркорова на российском ТВ может быть замешана Алла Пугачева, об этом сообщает mk.ru.

Последнее время Филиппа Киркорова «отменяют» на российском телевидении — выступления с его участием вырезают из программ. По словам Гогена Солнцева, причина подобного может крыться в том, что певец открыто цитирует свою бывшую супругу Аллу Пугачеву, которая уехала за границу.

«Запретят петь — буду рисовать, отберут краски — буду писать стихи. Это не я придумал. Это ее фразы. Великая мудрая женщина права», — вспоминал слова Пугачевой певец.

По мнению Солнцева, король российской эстрады не может забыть многолетние отношения с певицей.

«Зря Филипп говорит про Пугачеву. Понятно, что он ее не забыл. И, быть может, до сих пор скучат. Но Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее. Роковая женщина для него: оставила след», — объяснил Гоген.

Солнцев добавил, что планировал записать дуэт с Пугачевой, однако после ее отъезда из России передумал.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров выпустил песню о слухах после вечеринки Ивлеевой.