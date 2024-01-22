Друзья Лужиной рассказали о ее состоянии после выписки из больницы

84-летнюю актрису Ларису Лужину посадили на диету из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, артистка провела две недели в больнице. Дело в том, что Лужина жаловалась на давление и учащенный пульс. Все это время медицинские сотрудники пытались стабилизировать ее состояние. Как выяснилось, сейчас артистка находится уже дома и самостоятельно следит за своими показателями.

Друзья Лужиной сообщили, что она по-прежнему имеет проблемы с дыханием и сердцебиением. Врачи подобрали ей специальные лекарства и диету. Как выяснилось, актрисе тяжело придерживаться правильного питания. На данный момент она отказалась от острых блюд и ест преимущественно геркулесовую кашу.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Лужина не отказывается от работы. Уже в конце месяца она отправится в Санкт-Петербург на одно мероприятие.

Ранее сообщалось о том, что у 84-летней актрисы Ларисы Лужиной нашли серьезные проблемы с сердцем. Подробности смотрите в этой статье.

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