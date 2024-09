«Смешно быть глупышкой»: Валя Карнавал ответила подписчикам, обвиняющим ее в пластике

Валя Карнавал ответила подписчикам, высмеивающим ее внешность.

Новая соведущая «Голос. Дети» в очередной раз столкнулась с травлей. Артистка признавалась, что из-за быстрого похудения ей пришлось делать пластическую операцию по подтяжке груди. Однако многие подписчики не верят словам Вали. Они уверяют, что, судя по резким изменениям во внешности звезды, количество пластических операций было намного больше.

Сейчас Карнавал отдыхает вместе со своими подругами в Дубае, где получает различные комплименты от иностранцев.

«Прямое включение. Почему у бассейна ко мне подходят женщины и мужчины, и говорят одну фразу: You look like a doll? Я не знаю, кто такой doll! Я Валя!» — заявила она в блоге.

Однако поклонники не оценили данную историю и заявили, что это скорей всего было связано с тем, что внешность артистки не выглядит натуральной. В таком случае ее можно называть куклой.

«Когда ты просто дико угораешь, а всех комментаторов в пабликах бомбит, что я не знаю перевод. Иногда так смешно быть глупышкой!» — ответила своим хейтерам Валя.

