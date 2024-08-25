Не обращает внимания на ограничения: Валя Карнавал получила более 70 штрафов за вождение

У Вали Карнавал накопилось более 70 штрафов за вождение.

22-летняя блогерша еще в мае поделилась радостной новостью со своими подписчиками. Тогда она осуществила свою мечту и приобрела кабриолет. Ее выбор пал на оранжевый автомобиль марки BMW M4, чья стоимость составляет около 10 миллионов рублей.

Выяснилось, что Карнавал не отличается прилежным вождением. Девушка не обращает внимания на ограничения и берет разгон на комфортную для себя скорость, при этом нарушая правила дорожного движения. По данным Telegram-канала Mash, с мая этого года Валя уже 54 раза превысила скорость.

Кроме того, артистка получила штрафы за вождение по дорожным полосам, за стоянку в неположенном месте, за несоблюдение разметки и знаков дорожного движения. Также Карнавал пару раз уезжала с парковки, не оплатив ее.

Ранее мы писали о том, что блогершу Валю Карнавал обманули и шантажировали мошенники.

Также сообщалось, кто водит машину, за которую Бедросу Киркорову пришли штрафы и грозил арест.