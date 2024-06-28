«Все-таки дача, машина»: Александр Панкратов-Черный раскрыл, почему расписался с женой только после инфаркта

Актер Александр Панкратов-Черный объяснил позднюю роспись с женой Юлией Монаховой. Пара узаконила отношения только 5-6 лет назад после инфаркта у артиста. Он не хотел, чтобы семья ругалась из-за наследства.

Подробностями актер поделился в программе «Жизнь и судьба».

«Я сказал: „Юль, давай все-таки это сделаем“. Потому что инфаркт схватанул после трех микроинфарктов. Я подумал, не дай Бог, загнусь, кто наследство-то получит? Все-таки дача, машина…», - рассказал Панкратов-Черный.

По его словам, наследство получил бы сын. Но актер стал задумываться, с чем останется Юля.

Они познакомились в 1970-е годы. Отец Юлии был режиссером, он боялся, что тогда еще начинающий актер Панкратов-Черный ищет личную выгоду, желая жениться на избраннице. Однажды отец произнес: «Да, казачок, хорошо карьеру начинаешь!»

Слова задели актера, и он отложил идею жениться. Однако Юлия собрала вещи и ушла с ним. Пара 16 лет жила без квартиры, и им никто не помогал, лишь иногда теща приносила продукты. Актер признался, что тогда не расписывался с Юлией «принципиально».

Ранее актер рассказывал, что чуть не погиб в один день с певцом Игорем Тальковым.