Панкратов-Черный вспомнил, как чуть не погиб в один день с Игорем Тальковым

Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал, что едва не погиб в один день с певцом Игорем Тальковым. Об этом он заявил на съемках телепередачи «Линия жизни», приуроченной к его 75-летию.

Актер рассказал, что однажды ужинал вместе с Тальковым и астрологом Павлом Глобой. Последний в тот вечер напророчил им скорую смерть, причем в один и тот же день. Артисты тогда не стали серьезно воспринимать слова астролога. Однако 6 октября 1991 года Панкратов-Черный вспомнил предсказание Глобы.

«Измотанные ночными съемками, мы с коллегами возвращались из Адлера в Сочи. Попали в жуткую аварию. Машина — вдребезги. Я переломал ребра, проломил голову. Не знаю, как остался жив, верно, чудом. И лишь потом в новостях я услышал, что вечером 6 октября Игорь Тальков был застрелен в Санкт-Петербурге», — поделился актер.

Знаменитость добавил, что после произошедшего стал бояться автомобилей.

Ранее певец Лев Лещенко рассказал о своих первых гонорарах.

Также сообщалось, что комик Сергей Светлаков заработал на своей киностудии 254 миллиона рублей.